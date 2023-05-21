Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor

İçişleri Bakanlığınca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 41'i geçti. Sandıkların yüzde 37,49'u açıldı.

İlk sonuçlara göre, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yaklaşık yüzde 20 oyla ikinci sırada yer aldı.

PASOK-KINAL İttifakı yüzde 12,4, Yunanistan Komünist Partisi yüzde 6,86 ve Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,52 oy aldı.

Kyriakos Mitsotakis, ilk sonuçları ardından başkent Atina'daki parti genel merkezinde, "Yunanistan'ın reformlara inanan bir hükümete ihtiyacı olduğunu söyledi" dedi.

Batı Trakya'da oyların yaklaşık yüzde sekseni sayıldı. Sonuçlara göre Gümülcine' de 2, İskeçe'de 2 olmak üzere 4 Türk Milletvekili Yunanistan meclisine giriyor.