Yunanistan'da 25 Haziran seçimlerinin favorisi siyasiler halkın desteği için yarışacak

Merkez sağdaki Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis, Temmuz 2019-Mayıs 2023 döneminde kendi başbakanlığındaki iktidarın programını tamamlamak için seçmenlerden 4 yıl daha süre istiyor.

Ekonomik kriz sürecinde başbakan olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ise memorandumlar sonucu uygulamak zorunda olduğu kemer sıkma politikaları nedeniyle hayata geçiremediği ekonomi programını uygulamayı hedefliyor.

Merkez solda yer alan PASOK'un lideri Nikos Andrulakis, onlarca yıl ülke yönetiminin bir parçası olan partisinin son yıllarda kaybettiği gücü yeniden kazanıp, tekrar ana muhalefet olmak için seçmenden destek istiyor.

Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis

Yeni Demokrasi liderliğini Ocak 2016'dan bu yana yürüten Kiryakos Miçotakis, Yunanistan siyasetinde uzun yıllardır söz sahibi olan köklü bir aileden geliyor.

Eski Başbakan Konstantinos Miçotakis'in oğlu ve kendiyle aynı adı taşıyan eski milletvekili Kiryakos Miçotakis'in torunu olan Miçotakis, Yunan siyasetinin önemli figürlerinden eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de kardeşi. Miçotakis'in, Bakoyanni'nin oğlu olan yeğeni Kostas Bakoyannis ise Atina Belediye Başkanı.

Siyasetle iç içe bir ailede 1968'de dünyaya gelen Miçotakis, Harvard ve Stanford üniversitelerinde eğitim aldı, sosyal bilimler alanındaki lisans eğitiminin ardından, ABD'nin Yunanistan Dış Politikası hakkında yazdığı bitirme tezi ile ödül alarak, Stanford Üniversitesi'nde Avrupa Birliği ve Harvard Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Polonya asıllı eşi Mareva Grabofski ile evliliğinden 3 çocuk sahibi olan, İngilizce, Fransızca ve Almanca konuşan Miçotakis, siyasete atılmadan önce ise bankacılık sektöründe ekonomi analisti, müşteri danışmanı, yatırım uzmanı gibi görevlerde bulundu.

Dünya Ekonomik Forumu'ndan 2003 yılında "Yarının Dünya Lideri" ödülünü alan Miçotakis, "Dış Politikanın Zorlukları" isimli kitabın da yazarı.

Siyasi geçmişi

Yunanistan Parlamentosuna ilk kez Mart 2004'te giren, Eylül 2007 seçimlerinde de milletvekili seçilen Miçotakis, 2013'te ilk kez bakanlık görevine geldi.

Miçotakis, 2016'da da Yeni Demokrasi'nin lider koltuğuna oturduktan sonra, ilk başarısını Mayıs 2019'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci parti olarak gösterdi.

Temmuz 2019 genel seçimlerinde yüzde 39,85 oy oranıyla partisini tek başına iktidara taşıyan Miçotakis, 4 yıllık görev süresince çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldı.

Meriç'ten Mart 2020'de gelen ani göç akını, Kovid-19 salgını, orman yangınları, sel felaketi, Türkiye ile yükselen tansiyon, Genelkurmay Başkanından Dışişleri Bakanına kadar çok sayıda önemli ismin telefonlarının takip edildiği ile sürülen dinleme skandalı, Ukrayna'daki savaşın ardından yaşanan enerji krizi ve hızla artan hayat pahalılığı, Miçotakis hükümetinin karşılaştığı sorunlar arasında yer aldı.

Miçotakis, tüm bu sorunlara karşın, 21 Mayıs'taki genel seçimlerde yüzde 40,79'luk oy oranı ile partisini birinciliğe taşıdı ancak tek başına iktidara gelmesini sağlayacak 151 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Koalisyon seçeneğine karşılık 2. kez sandığa giderek tek başına iktidar yolunu aramayı tercih eden Miçotakis, ülkeyi 25 Haziran'daki genel seçimlere taşıyacak geçici hükümetin başbakanı Yannis Sarmas'a, 25 Mayıs'ta başbakanlık görevini devretti.

SYRIZA lideri Aleksis Çipras

Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) liderliğini 2008'den beri yürüten Aleksis Çipras ise siyasetle öğrencilik yıllarında tanıştı.

1974 doğumlu Çipras, ilk kez Ekim 2009 seçimlerinde milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

Mayıs 2012 genel seçimlerinde partisini ana muhalefete taşıyan Çipras, Ocak 2015'te de SYRIZA'yı seçim yarışında birinci yaparak, sağcı Bağımsız Yunanlar partisi ile kurduğu hükümette başbakan oldu.

Çipras, Yunanistan'ın 2009'da tanıştığı dev ekonomik krizde başbakanlık görevini üstlenene dek, Yeni Demokrasi ve PASOK gibi ülkede yıllarca iktidarda bulunan köklü partileri halk karşıtı politikalar uygulamakla suçladı.

Başbakan olduktan sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği (AB) ile üçüncü memorandum için müzakereler yapan Çipras, kararı Temmuz 2015'te referanduma götürdü.

Referandumda memoranduma yüzde 61 hayır oyu verilmesine rağmen, Çipras 13 Temmuz'da üçüncü memorandum için imza attı.

İmzanın ardından, parti içerisinde kopuşlar başlarken, SYRIZA seçmeninde de hayal kırıklığı oluştu.

Çipras, halkın onayını almak için ülkeyi erken seçime götürerek, Eylül 2015'te bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturdu.

Ağustos 2018'de ülke memorandum sürecinden çıktı, ancak Çipras AB ve IMF ile imzalanan memorandum gereği, tüm siyasi söylemlerinin aksine kemer sıkma politikalarını uygulayan başbakan oldu.

Aleksis Çipras, Temmuz 2019 genel seçimlerinde başbakanlık koltuğunu Miçotakis'e devretti.

Siyasi yemin eden ilk başbakan

Atina Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okuyan Çipras, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

Çipras, lise yıllarında siyasi oluşumların içinde yer almaya başladı; siyasete ilk adımını 1988'de Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kollarında attı.

Aleksis Çipras, 1990-1991 dönemindeki öğrenci eylemlerinde dönemin Miçotakis hükümetiyle görüşen öğrenci grubu içinde yer aldı.

2001'de G8 Zirvesine karşı eylem yapmak üzere İtalya'ya giden ve siyaseti hayatının merkezine koyarak, iş hayatını ve mühendisliği tercih etmeyen Çipras, evlenmek yerine birliktelik anlaşması imzaladığı hayat arkadaşı Peristera Bazyana ile olan beraberliğinden 2 çocuk sahibi oldu.

Ateist olduğunu açıklayan Çipras, Yunanistan'ın İncil üzerine yemin etmek yerine, siyasi yemin eden ilk başbakanı oldu.

Çipras, tüm uluslararası platformlarda akıcı İngilizce konuşan Miçotakis'in aksine, iyi İngilizce konuşamaması nedeniyle çok kez eleştirilerin hedefinde yer aldı.

PASOK lideri Andrulakis

Çipras gibi inşaat mühendisliği mezunu olan ve yüksek lisansını da aynı alanda yapan PASOK lideri Nikos Andrulakis, 2014-2023 döneminde Avrupa Parlamentosunda Yunanistan'ı temsil etti.

İnşaat mühendisi olarak iş hayatında yer alan 44 yaşındaki Andrulakis, siyasete ilk adımını 2001'de PASOK Gençlik Kollarında attı.

Andrulakis, dönemin PASOK lideri Fofi Yenimata'nın 2021'de hayatını kaybetmesinin ardından PASOK'un lider koltuğuna oturdu.

Mayıs 2023'teki genel seçimler öncesi Avrupa Parlamentosu milletvekilliğinden istifa eden Andrulakis, 21 Mayıs'taki seçimlerde Yunanistan Parlamentosuna girdi.

Nikos Andrulakis, Yunanistan'da gündeme gelen dinleme skandalı çerçevesinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

Avrupa Parlamentosunun incelemesi sonucu cep telefonuna casus yazılım programı yüklenmesi için mesajla link gönderildiği tespit edilen Andrulakis'in, linke girmediği için telefonu casus yazılım tarafından takip edilmese de cihazın Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlemeye alındığı ortaya çıkmıştı.

Yunanistan'ın en köklü partilerinden PASOK'un 2019'da yüzde 8,10 olan oy oranını mayıstaki genel seçimlerde yüzde 11,46'ya çıkaran Andrulakis, oy oranı yüzde 20,07'ye gerileyen ana muhalefet partisi SYRIZA'ya karşı PASOK'u güçlendirmek ve tekrar ana muhalefet partisi yapmak üzere kolları sıvadı.