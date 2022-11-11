Yunanistan'da 2 uçak şüpheli yolcu gerekçesiyle durduruldu
Kaynak: AA
Yunanistan'da "şüpheli yolcu" gerekçesiyle 2 uçaktan biri kalkış yapmadı, diğeri de kalkış yaptığı havalimanına geri döndürüldü.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina'daki havalimanlarında Emirates Havayollarına ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı yaptı.
Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.
Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York'a uçtuğu öğrenildi.