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02 Şubat 2023 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 14:15:00

Yunanistan ve İtalya'da bazı ilaçları bulmakta zorluk devam ediyor

Kaynak: AA

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Yunanistan ve İtalya'daki eczacılara göre, Avrupa genelindeki ilaç krizinin temelinde ilaçların ham maddesinin üretildiği Çin ve Hindistan gibi ülkelerin kendi halklarının ihtiyacını gözeterek ürünlerin satışında kısıtlamaya gitmesi rol oynuyor.

Yunanistan ve İtalya'daki eczacılara göre, Avrupa genelindeki ilaç krizinin temelinde ilaçların ham maddesinin üretildiği Çin ve Hindistan gibi ülkelerin kendi halklarının ihtiyacını gözeterek ürünlerin satışında kısıtlamaya gitmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dağıtım giderlerinin yanı sıra fiyatta yol açtığı artış rol oynuyor.

Yunanistan Attiki Bölgesi Eczacılar Birliği Başkanı Konstandinos Lurandos ve İtalya Eczacılar Federasyonu Başkanı Andrea Mandelli, Avrupa ülkelerinde bir süredir devam eden ilaç temini sıkıntısını, özellikle antibiyotikler, çocuklar için öksürük şurubu ve ateş düşürücüler ile tansiyon ilaçlarının bulunmasında yaşanan sorunu AA muhabirine değerlendirdi.

"HAM MADDE OLMAYINCA İLAÇ DA ÜRETİLEMEZ"

Avrupa'da ilaç tedarikinde yaşanan temel sorunun ham madde sıkıntısı olduğunu belirten Lurandos, Yunanistan'da ise ülkedeki düşük ilaç fiyatları nedeniyle yapılan ihracatın, tedarikte büyük soruna neden olduğunu kaydetti.

Lurandos, Avrupa'daki ilaç sıkıntısının temel nedeninin parasetamol, amoksilin gibi ham maddelerin bulunmasında yaşanan zorluklar olduğuna dikkati çekerek, "Ham madde olmayınca ilaç da üretilemez. Bu ham maddeler Hindistan ve Çin'de üretiliyor. Bu ülkelerin hükümetleri belli miktarların satışını kendi nüfuslarının ihtiyaçları için dondurdu." diye konuştu.

Bu ülkelerden Avrupa'ya gelen ham madde miktarının azalmasının, Avrupa'da ilaç üretimini kısıtladığını anlatan Lurandos, bu konuda Yunanistan'da Avrupa'dakinden de büyük oranda sıkıntı yaşandığını vurguladı.

Lurandos, Yunanistan'da yaşanan sıkıntının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Yunanistan'a ilaç geliyor ancak burada ilaç fiyatları düşük olduğu için, ilaçlar Yunanistan'da kalmıyor. Bazı ecza depoları bu ilaçları alıp daha fazla kazanç sağlamak için iki üç katına ihraç ediyor."

Hükümetin ilaç ihracatını kısıtlamaya yönelik tedbirlerinin de yetersiz kaldığına dikkati çeken Lurandos, ülkedeki ilaçların yurt dışına gönderilmemesi için denetim sağlanmasının çözüm olabileceğini söyledi.

Lurandos, ilaç tedarikinde yaşanan sorunun yarattığı endişenin, halkın ilaç talebinde artışa neden olduğuna işaret ederek, "İnsanlar daha sonra ihtiyaç duyabilecekleri ilaçları ellerinde bulundurmaya çalışıyor. Başka birisi o an o ilaca ihtiyaç duyabilir ve bulamayabilir. Bu yanlış. Çok kez söyledik, ilaç depolamamalıyız." dedi.

İTALYA'DA İLAÇ SIKINTISI ZAYIFLASA DA BAZI ÜRÜNLERİ BULMAKTAKİ ZORLUK SÜRÜYOR

İtalya Eczacılar Federasyonu Başkanı Mandelli de ülkedeki duruma ilişkin, "İlaç sıkıntısı büyük ölçüde zayıflamış durumda ama bazı ürünleri bulmaktaki zorluk devam ediyor. Noel döneminde yaşanan sıkıntı, 5-6 gün öncesi itibarıyla daha hafiflemiş vaziyette." şeklinde konuştu.

Mandelli, yavaş yavaş ilaçların tedarik edilmeye başlandığını belirterek, ilaç sıkıntısının başından bu yana muadil ya da alternatif ilaçların bulunmasıyla çözüm arandığını anlattı.

Halkı etkileyen ilaç sıkıntısının yılbaşı döneminde, kortizonlu ya da steroidli burun spreyi, öksürük şurubu ve pediatrik antibiyotik gibi sık kullanılan ürünlerde yaşandığını dile getiren Mandelli, "Ama durum şu an kontrol altında. Aranılan ilaç ya da muadili bulunuyor." ifadesini kullandı.

Mandelli, ilaç sıkıntısının Avrupa genelinde görüldüğünü, bunun nedenlerinin birinin, ilaçların ham maddesinin üretildiği Çin'de salgının halkı ciddi şekilde etkilemesi olduğunu kaydetti.

İlaç sıkıntısında ham madde eksikliğinin oynadığı role dikkati çeken Mandelli, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dağıtım giderlerinin yanı sıra fiyatta yol açtığı artışların da sıkıntıda etkili olduğunu vurguladı.

Mandelli, İtalya'da durumun yavaş yavaş normale döndüğünün altını çizdi.

İtalya'da özellikle yılbaşı döneminde Kovid-19 ve grip tedavisine yönelik ilaçlar ile ateş düşürücü, ağrı kesicileri bulmakta sıkıntı yaşanmıştı.

Etiketler : yunanistan italya ilaç
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