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30 Nisan 2023 Pazar 07:23:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 07:23:00

Yunanistan, Türk-Yunan ilişkilerindeki iyileşmenin devam etmesini istiyor

Kaynak: AA

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ve Yunanistan arasındaki olumlu atmosferden memnuniyet duyduğunu, iki ülkenin uluslararası platformlarda birbirlerini destekleme kararına benzer başka cesur adımlar da atılması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu'nda bir konuşma yapan Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı olarak üstlendiği 4 yıllık görev süresinin Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu bir atmosfer ile tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dendias, ikili ilişkilerdeki olumlu atmosfer için "Korumayı başarırsak, anlaşmazlığımızı, açıkça ve dürüstçe konuşmak için bir fırsat penceresi doğurabileceğine ve (sorunlarımızı) çözebileceğimize samimiyetle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlki 2002'de düzenlenen, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yaşanan sorunlara tarafların kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla başlatılan ve bugüne dek 63 tur tamamlanan istişari görüşmelere de değinen Dendias, "63 tur istişari görüşmenin ardından, Türkiye ile müzakere yolunda bir takım değişiklikler olması gerektiğine inanıyorum, zira bu değişiklikler, uzlaşıya varmamızı kolaylaştırır." dedi.

Dendias, Türkiye ve Yunanistan'ın uluslararası platformlarda birbirlerinin adaylıklarını destekleme kararına da değinerek, "Bence cesur olmalıyız. Uzlaşı olmasını istiyorsak, her iki taraftan da adımlar atılmalı. Ben bu karşılıklı anlayış ve destek için özellikle çok memnunum. Daha büyük ve daha ciddi adımların ilki olmasını umuyorum." diye konuştu.

Etiketler : yunanistan türk yunan nikos dendias
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