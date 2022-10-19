Yunanistan muhalefetinden Avrupa'ya "göçmenleri boğduruyorsunuz" suçlaması
Kaynak: AA
Yunanistan'da muhalefetteki Mera25 partisinin lideri Yannis Varufakis, Avrupa ülkelerini, kıtaya girişlerini engellemek için göçmenleri "boğdurmakla" suçladı.
Kontra News televizyonuna konuşan Varufakis, Avrupalı liderlerin bir yandan göçmen karşıtı politikaları reddediyor görüntüsü verdiğini diğer yandan radikal sağa göz kırptığını belirterek, ikiyüzlü davranıldığı mesajını verdi.
Asırlardır Avrupa'nın diğer kıtalara göçmen gönderdiğini ifade eden Varufakis, şimdi bu göçün yönünün tersine döndüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi ne yapıyoruz? Aslında biz, İtalyanlar ve diğerleri, göçmenleri engellemek adına sahil güvenliğimizde hizmet veren gençlere göçmenleri boğduruyoruz. Tarihe karşı bir suçtur."
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