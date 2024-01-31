Yunanistan Kızıldeniz'deki Avrupa operasyonunun yönetimine talip
Kaynak: AA
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'ne ülkesinin Kızıldeniz'deki Avrupa operasyonunun yönetimini üstlenmesini ve operasyon komuta merkezinin Larisa olmasını önereceğini kaydetti.
Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Dendias, bugünkü toplantıda Ukrayna dışında, Avrupa savunma sanayisi gibi konuların da ele alınacağını ve bunun Yunanistan için özellikle önemli olduğunu kaydetti.
Kızıldeniz'deki Avrupa operasyonunun da toplantıda gündeme geleceğine işaret eden Bakan Dendias, "Operasyonun yönetimini Yunanistan'ın üstenmesini ve Larisa Komuta Merkezi'nin operasyonun komuta merkezi olmasını önereceğim." diye konuştu.
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