Yunanistan Kızıldeniz'deki Avrupa operasyonunun yönetimine talip

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Dendias, bugünkü toplantıda Ukrayna dışında, Avrupa savunma sanayisi gibi konuların da ele alınacağını ve bunun Yunanistan için özellikle önemli olduğunu kaydetti.

Kızıldeniz'deki Avrupa operasyonunun da toplantıda gündeme geleceğine işaret eden Bakan Dendias, "Operasyonun yönetimini Yunanistan'ın üstenmesini ve Larisa Komuta Merkezi'nin operasyonun komuta merkezi olmasını önereceğim." diye konuştu.

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