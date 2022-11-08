Yunanistan, İyon Denizi ve Girit Adası'nda sismik araştırma için NAVTEX yayımladı

Yunanistan, İyon Denizi ve Girit Adası'nda sismik araştırma için NAVTEX yayımladı

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine bağlı Hidrografi Dairesinin yayımladığı NAVTEX'te İyon Denizi ve Girit'in batısı ile güneybatısındaki bölgede sismik araştırma yapılacağı kaydedildi.

SANCO SWIFT isimli gemi ile yapılacak sismik araştırmalar için yayımlanan NAVTEX'in 8 Kasım'dan itibaren geçerli olduğu belirtildi.

Araştırmanın bitiş süresi belirtilmedi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Girit'in batısı ve güneybatısındaki bölgelerde deniz derinliğinin fazla olması sebebiyle keşif sondaj maliyetinin yüksek olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, yapılacak sismik araştırmanın, hangi bölgelerde keşif sondajı yapılması gerektiği hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün ANT 1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Mora Yarımadası ve Girit'in güneybatısında bulunan iki parselde ExxonMobil tarafından sismik araştırmalara başlanacağını bildirmişti.