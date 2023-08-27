Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül'de Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
İki bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak
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