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27 Ağustos 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 11:30:00

Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Kaynak: TRT Haber

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Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül'de Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İki bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak

Etiketler : yunanitan dışişleri bakanı yorgo gerapetritis hakan fidan ziyaret
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