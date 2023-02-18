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Yunanistan'a göre deprem sonrası atmosfer iki halkın yakınlığını gösteriyor
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18 Şubat 2023 Cumartesi 17:48:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 17:48:00

Yunanistan'a göre deprem sonrası atmosfer iki halkın yakınlığını gösteriyor

Kaynak: AA

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'ın Türkiye ile dayanışma göstermesinin ve ardından Türk kamuoyunda oluşan olumlu atmosferin, iki halkın yakınlığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Dendias, Türkiye'nin benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, depremin ardından Türkiye'yi ziyaretinin, Yunanistan'ın Türk halkıyla sonsuz dayanışmasını göstermek amacı taşıdığını ifade etti.

Dendias, Yunanistan'ın hem ikili düzeyde hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak Türkiye'ye destek olmayı arzuladığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini Türkiye'de son derece sıcak karşıladığını ifade eden Dendias, Türkiye vatandaşlarının da Yunan arama kurtarma ekiplerine son derece sıcak mesajlar gönderdiğine işaret etti.

Dendias, Yunanistan'ın yardıma koşma arzusu ve Türk toplumunun bu yardımı teşekkürle karşılamasının, iki halkın yakınlığını ve her ihtiyaç duyulduğunda Türk halkına destek vermeye hazır olduklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Öte yandan, Yunanistan'ın Türk halkına yardımının, jeopolitik gelişmelerle ilişkilendirilemeyeceğini söyleyen Dendias, "Mevkidaşım Çavuşoğlu'nun anlaşmazlıklarımızın diyalog yoluyla çözümü için çaba harcanacağına ilişkin umudunu ifade ettiği açıklamasını ihtiyatla aklımda tutuyorum" dedi.

Dendias, üç yıllık gerginliğin ardından barış ve istikrarı garanti edecek, uluslararası hukuk temelinde, iyi komşuluk ilişkilerine dönüş için iyimser bir tablo çizildiğini vurguladı.

Etiketler : Yunanistan Deprem Türkiye- Yunanistan

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