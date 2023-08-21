VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pakistan'da eski Dışişleri Bakanı gözaltına alındı
Tarihi günde tarihi buluşma
Ambulans uçak 12 yaşındaki çocuk için havalandı
Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:10:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:10:00

Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi

ABONE OL

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç'ta dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yandı, çok sayıda bina ise hasar gördü.

Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar verdi.

Bölgedeki 12 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi.

Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 itfaiye çalışanı ve bir gönüllü yaralandı. Yaralılar, Dedeağaç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yunanistan Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetleri ve gönüllülerin de itfaiye teşkilatına destek verdiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

İpsala Sınır Kapısı kapatıldı

Edirne Valiliği bugün yaptığı açıklama ile İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, halen devam eden yangın sebebiyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğu bildirmişti.

Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.

Etiketler : yunanistan yangın ipsala
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX