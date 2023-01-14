VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da kar nedeniyle 2 yol ulaşıma kapandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'Batı Trakya' ziyaretine tepki
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkan Erdoğan, Muğla'da kendisini davet eden vatandaşın evine konuk oldu
Başkan Erdoğan: Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok
Twitter'da 15. ifşa: Biden ile ilgili paylaşımların silinmesi istendi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesine basın turu düzenlendi
MASAK bazı ödeme işlemlerindeki parasal tutarları yeniden belirledi
İsveçli profesörden Türk öğrenciye "NATO" bahaneli ayrımcılık
Başkan Erdoğan: Altılı masa 'işte adayımız' diyeceği birini hala bulamadı
İngiltere, İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı'nı idam etmesini kınadı
Fransa, İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından 60 bine yakın kişi öldü
Boztepe seyir terası turistlerin uğrak noktası olmaya hazırlanıyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
"Altı eş cumhurbaşkanının olacağı bir sistem demokrasinin ruhuna aykırıdır"
MHP lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız
PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor
Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
14 Ocak 2023 Cumartesi 19:26:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 19:26:00

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'Batı Trakya' ziyaretine tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iki günlük Batı Trakya ziyareti, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin tepkisine yol açtı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Gümülcine'deki halka sesleniş konuşmasında, Batı Trakya Türk azınlığının mevcut sorunlarıyla ilgili elle tutulur hiçbir ifade kullanılmadığı belirtildi.

Miçotakis'in konuşmasında, gerçeklerle yüzleşmekten kaçındığı ve azınlığın durumu ile ilgili "pembe tablo" çizdiği kaydedilen açıklamada, hem azınlığı hem de dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışmasının kabul edilebilir bir durum olmadığı vurgulandı.

"BÖLGEMİZE BİZE YAPILAN ZULMÜN YAKINDAN GÖRÜLMESİ İÇİN DAVET EDİYORUZ"

Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının Yunan ve Avrupa bayrağı altında uyum içinde yaşamakla ilgili bir sıkıntısı olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azınlığın, gösterdiği bu büyük sabrın karşılığını alamamakla, onca sorunun görmezden gelinmesi ve muhatap alınmamasıyla ilgili sorunları var. Biz de Başbakan gibi Avrupalıları bölgemize bize yapılan zulmü yakından görmeleri için davet ediyoruz."

Etiketler : Yunanistan Batı Trakya Türkleri Miçotakis
Anne özlemi dinmiyor

Anne özlemi dinmiyor
Konsere özel hazırlık

Konsere özel hazırlık
Hayatını şarkıya taşıdı

Hayatını şarkıya taşıdı
Sağlık sorunları olabiliyor

Sağlık sorunları olabiliyor
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Setleri özlemişim

Setleri özlemişim
Babası için dua istedi

Babası için dua istedi
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz

'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX