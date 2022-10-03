Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi

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03 Ekim 2022 Pazartesi 10:17:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 10:17:00

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı! İngiliz basınına konuşan Miçotakis'ten skandal suçlamalar

Kaynak: Haber Global

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Ege Adaları'daki tahriklerinden de Türkiye'ye karşı hadsiz sözlerinden de vazgeçmeyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni bir skandala imza attı. İngiliz basınına konuşan Yunan Başbakan, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görkemli bir Osmanlı vizyonunu takip ettiğini' belirtti ve Ankara'ya yeni bir suçlama yöneltti.

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis bir kez daha skandal sözler sarf etti.

İngiliz Sunday Times'a konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de atıfta bulunarak, Ankara tarafından yayılan dezenformasyonu kınadı.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'NİN YANLIŞ BİLGİLER YAYDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Gerilimle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İngiliz basınına Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Sunday Times gazetesine verdiği röportajda Miçotakis, Türkiye'nin yanlış bilgiler yaydığını öne sürdü. Başkan Erdoğan için "Görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde" diyen Yunan Başbakan, "Erdoğan bölgesel bir oyuncu olmak istiyor ve herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul edeceğini umuyor ama bu Yunanistan'ın egemenliğine karşı olursa böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BASININDAN MİÇOTAKİS İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İngiliz Sunday Times gazetesi haberde, gelecek temmuzdaki kritik seçimlere hazırlanan Miçotakis'in 2019'da göreve geldikten sonra krizle sarsılan Yunanistan'da "ekonomik alanda bir mucizeye" imza attığı yorumunda bulundu. Haberde, Yunan siyasetinde önemli bir aileden gelen Miçotakis'in ülkeye çektiği dış yatırımlarla Avrupa merkez sağında bir idol haline geldiği belirtildi.

Etiketler : yunanistan türkiye Miçotakis
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