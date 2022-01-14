Miçotakis'ten şaşırtan açıklama!

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14 Ocak 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 17:00:00

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan ile görüşebilirim, diyalog kapısı açık

Kaynak: AA

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ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi sonrası açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten şaşırtan bir mesaj geldi. Miçotakis, Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var" açıklaması yaptı.

Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan (EastMed) desteğini çekmesinin, Yunanistan için "önemli olmadığını" savundu.

ANT1 televizyon kanalına konuşan Miçotakis, ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesine ilişkin soruyu, "Bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

EastMed'in bir yatırım projesi olduğuna işaret eden Miçotakis, projenin sürdürülebilir olup olmadığına, piyasanın karar vereceğini ileri sürdü.

Miçotakis, Mısır'dan Yunanistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz taşınmasına ve Mısır'da güneş enerjisinden elde edilecek elektriğin Yunanistan ve Avrupa'ya satılmasına ilişkin projeleri EastMed'e alternatif olarak değerlendirdi.

- RAFALE TİPİ SAVAŞ UÇAKLARININ YUNANİSTAN'A İLK TESLİMATI GELECEK HAFTA

Ülkenin "caydırıcı gücünü", mali imkanlar çerçevesinde sürekli artırmakla yükümlü olduğunu söyleyen Miçotakis, "İlk Rafaleler gelecek hafta ülkemize gelecek." diye konuştu.

Miçotakis, Yunan Deniz Kuvvetlerinin silahlanma programında da önemli gelişmeler olacağını belirterek konuya ilişkin duyuruların, yakın bir tarihte yapılacağını kaydetti.

Ekonomik kriz nedeniyle Silahlı Kuvvetlere yapılan yatırımların 10 yıldır aksadığını ifade eden Miçotakis, ordunun gelecek 30 yıl için güçlendirileceğini ifade etti.

- "ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEBİLİRİM"

Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyen Miçotakis, "Diyalog kapısı açık ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var." dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu olduklarını vurgulayan Miçotakis, "Sonsuza kadar komşu olacağız, coğrafya bizi birlikte yaşamaya mahkum ediyor. İş birliği ya da gerilim yolunu seçmek Türkiye'nin elinde. Biz iki ihtimale de hazırız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : EastMed Yunan Deniz Kuvvetleri Miçotakis ABD
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