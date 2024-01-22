VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erbaa'da 14 köy yolu ulaşıma kapandı
BM: Gazze'nin kuzeyine giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişim İsrail güçlerince engellen...
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile kuzeyinde saldırılarını sürdürüyor
İBB Başkan adayı Kurum: "İstanbul için birçok mega projemiz olacak"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ: Cumhur İttifakı, ülkenin bekası noktasında birlik ve ber...
İzmir'de arabalı vapur seferleri tekrar başladı
22 Ocak 2024 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 14:08:00

Yunanistan: Barış planı, Filistin için sürdürülebilir perspektif sağlamalı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail'in Filistin'e saldırılarını sona erdirecek bir barış planının, özellikle Filistin için sürdürülebilir perspektif sağlaması gerektiğini söyledi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuşan Yerapetritis, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgedeki sonuçlarını değerlendirirken, Orta Doğu'da kritik süreçten geçildiğine dikkati çekti.

Yerapetritis, AB Dışişleri Bakanlarının buna yönelik bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "İnsani şartlarda ciddi bir kötüleşme var. Yunanistan, insani yardımların hiçbir engel olmadan durumdan etkilenen bölgelere ulaştırılabilmesi ve gerekli altyapının yeniden kurulabilmesi için ek insani koridorlar açılmasından yana." dedi.

Gerginliğin bölgede başka alanlara da sıçramaması için önlem alınması gerektiğini vurgulayan Yerapetritis, "Lübnan, Suriye, Irak ve hatta deniz ulaşımı güvenliğinin ciddi tehlike altında olduğu Kızıldeniz'deki durumdan da endişeliyiz." diye konuştu.

Yerapetritis, bölgede barışın sağlanmasından sonraki süreçle ilgili görüşmelerin de başlatılması gerektiğini belirterek, özellikle Filistin'e bir perspektif sunulmasının önemine dikkati çekti.

Herhangi bir barış planının mutlaka tüm terörizm faaliyetlerini kınaması ve rehinelerin serbest bırakılmasını içermesi gerektiğini ifade eden Yerapetritis, "(Barış planı) sürdürülebilir bir perspektif sağlamalı. Ayrıca bölgesel güvenlik mimarisi uluslararası toplumun koruması altında olmalı. Böylesi kritik bir aşamada herhangi bir gecikme seçenek olamaz." ifadesini kullandı.

Etiketler : yunanistan israil filistin barış
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX