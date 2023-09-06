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06 Eylül 2023 Çarşamba 20:53:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 20:53:00

Yunanistan alarmda: Sel tehlikesi yarına kadar devam edecek

Kaynak: AA

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Yunanistan'da kötü hava koşulları ve sel tehlikesi yarın akşama kadar devam edecek

Yunanistan'ı etkisi altına alan kötü hava koşullarının yarın akşama kadar devam edeceği bildirildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, iki gündür ülkede görülen yağmurun şiddeti ve süresi açısından daha önce görülmemiş zorluklara neden olduğunu ifade etti.

Volos Limanı'nın güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını aktaran Kikilias, Silahlı Kuvvetlerin ise Güney Pilio'daki sel nedeniyle yıkılan Kala Nera Köprüsü'nü onaracağını ifade etti.

Kikilias, "Herkesi 24 saat boyunca dikkatli olmaya davet ediyorum. Kötü hava koşulları muhtemelen (başkent Atina'nın da içinde bulunduğu) Attiki Bölgesi'ni de kısmen etkileyecek." diye konuştu.

Uzmanlar ise Trikala, Kardiça, Larisa ve Magnisia için uyarıda bulundu.

Atina ve çevresinde ise gün içerisinde zaman zaman yoğun yağışlar oldu, trafikte yağış nedeniyle aksaklıklar yaşandı.

Sel nedeniyle kayıp olan 3 kişiden birine sağ ulaşılırken, diğer iki kişiye hala ulaşılamadı.

Dünden beri ülkeyi etkisi altına alan yağışın neden olduğu sellerde iki kişi de hayatını kaybetmişti.

Sel nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kalmış, onlarca araç suya kapılmıştı.

Birçok yol, köprü, hastane ve sağlık merkezi de selden zarar görmüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Yunanistan Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanları dün ülkede yaşanan sağanağın, muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak yağış olduğunu aktarmıştı.

Etiketler : yunanistan yağış sel iklim krizi
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