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20 Haziran 2023 Salı 15:39:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 15:39:00

Yunanistan açıklarındaki göçmen faciasından kurtulanlar Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen faciası ile ilgili tartışmalar sürerken, kurtulan göçmenler, teknenin alabora olmasından dolayı Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde, faciadan kurtulan bir göçmenin savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarıldı.

Bir başka göçmenin ise ifadesinde "Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı ve tekneyi çekerken aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başladı ve alabora oldu" dediği belirtildi.

Suriyeli bir göçmenin de aynı yönde ifade verdiği kaydedilen haberlerde, Yunan Sahil Güvenliği'nin ise teknenin halatlarla çekildiği iddiasını reddettiğine işaret edildi.

Yunan Sahil Güvenliği'nin ihmali olduğu iddiaları artıyor

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği bölgeden geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, göçmenlerin kendisine Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora olmuş, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Etiketler : yunanistan mora yarımadası yunan sahil güvenlik göçmen alabora
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