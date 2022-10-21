Yunan spiker şok oldu: Türklerde bu teknoloji var mı?

Yunan'ın sarışın spikerinin ağzı bir karış açık kaldı! O Türkiye detayı şok etti
Yunanistan'da canlı yayında incelenen yerli füze ‘Tayfun'un milli imkanlarla üretilmiş olması Yunan spikeri şaşkına çevirdi.
Yunanistan'da canlı yayında incelenen yerli füze 'Tayfun'un milli imkanlarla üretilmiş olması Yunan spikeri şaşkına çevirdi.
ROKETSAN tarafından üretilen 'Tayfun', geçtiğimiz günlerde Rize'de havalimanından Sinop açıklarına fırlatılarak test edildi.
YUNAN TELEVİZYONUNDA, 'TAYFUN' ROKETİ GÜNDEM OLDU
Bir haber kanalına katılan Yunan Askeri Analist Paliouras, Tayfun roketini değerlendirdi.
Paliouras, haber sunucusunun "Türklerin balistik füze yapabilecek böyle bir teknolojisi var mı?" sorusuyla karşılaştı.
Yunan Askeri Analist Paliouras ise, "Türkler bu teknolojide çok ilerledi. 1990'larda başkalarının roketlerini kopyalamaya başladılar ve şimdi bu tür sistemleri üretebilecek kapasitedeler." diye konuştu.