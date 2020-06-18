Yunan'dan katil İsrail'e: Türkiye'ye teslim olursak acısını siz çekersiniz

Yunanistan Başbakanı Yardımcısı Amiral ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopoulos, İsrail televizyonuna verdiği bir röportajda Türkiye, Yunanistan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair ilginç ifadeler kullandı.



Yunanistan Başbakanı Yardımcısı Amiral ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopoulos, İsrail televizyonu i24NEWS'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.



'TÜRKİYE'YE TESLİM OLURSAK ACISINI İSRAİL ÇEKER'

Türkiye ile olası bir çatışmanın sonuçlarına değinen Diakopoulos, "Eğer olası bir çatışmada Yunanistan Türkiye'ye teslim olursa, Türkiye İran'dan daha tehlikeli bir ülke haline gelebilir, bunun sonucunda İsrail çok büyük acı çeker" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BÖLGEYİ KONTROL EDERSE İSRAİL İÇİN BÜYÜK TEHDİT OLUR

Diakopoulos, Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'i kontrol etmesi durumunda Türkiye'nin iradesini dayatma gücüne sahip olacağını ve İsrail'i istikrarsızlaştıracağını belirtti.