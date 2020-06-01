Yunan'dan alçak provokasyon! Tarihi caminin minaresine Yunanistan bayrağı astılar
Yunanistan'ın Edirne sınırında bulunan Dimetoka kentinde ibadete kapalı bulunan tarihi Çelebi Mehmet Camii'nin minaresine Yunanistan bayrağı asıldı. Bayrak, fark edilmesinin ardından belediye tarafından indirildi.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin karşısında bulunan Yunanistan’ın Dimetoka kentinde bulunan ve restore edilmeyi bekleyen ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine dün gece henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunan bayrağı asıldı. Bu sabah bayrağın asıldığını fark edenlerin uyarısı ile belediye yetkilileri, Yunan bayrağını minareden indirdi.
Dimetoka Belediye Başkanı Ramilos Haciyannoğlu, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, bayrağın cuma akşamı minarede bulunmadığını belirterek, olayın cumartesi ya da sabaha karşı yaşandığını kaydetti. Haciyannoğlu, bayrağın fark edilmesi üzerine indirildiğini, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.
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