Yunan yetkili Tzitzikostas, teknik sorunu bahane etti, Türkiye'ye giriş yapmadı
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas, bir programa katılmak için feribotla İzmir'e geldi. Gümrükte isim benzerliğinden dolayı yaşanan teknik sorundan dolayı bir süre misafir edilen Tzitzikostas, sorun giderilmesine rağmen gecikmeyi bahane ederek Türkiye'ye giriş yapmaktan vazgeçti.
Merkezi Selanik'te bulunan Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas, İzmir'de düzenlenecek Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere feribot seferiyle Türkiye'ye geldi.
Türk yetkililerden alınan bilgiyi göre, Tzitzikostas, İzmir'de gümrük işlemleri sırasında giriş kısıtlaması bulunan biriyle isim benzerliğinden kaynaklanan teknik sorundan dolayı bir süre yerel makamlarca misafir edildi.
Teknik sorunun giderilmesine rağmen Türkiye'ye girmeyi kabul etmedi
Sorunun giderilmesinin ardından Tzitzikostas'a, İzmir'e giriş yapıp programına devam edebileceği bildirildi. Ancak Yunan yetkili, teknik sorunun giderilmesine rağmen Türkiye'ye girmeyi kabul etmedi, giriş yapmaktan vazgeçtiğini söyledi.
Daha önce bazı Türk yetkililer, Yunan makamlarınca Yunanistan'a alınmamışlardı.
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