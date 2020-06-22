"Türkiye karşısında korkak bir hükümetimiz var"

Yunan vekil: Türkiye karşısında korkak bir hükümetimiz var

SYRIZA Milletvekili Nikos Filis, Yunan hükümetini eleştirdi. Kontranews'e konuşan Yunan vekil Filis, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerinden hükümete yüklendi.

"TÜRKİYE KARŞISINDA KORKAK BİR HÜKÜMETİMİZ VAR"

Hükümetin dış politikasına tepki gösteren Yunan vekil, "Türkiye'nin Suriye, Libya ve Güney Kıbrıs EEZ'de (Münhasır Ekonomik Bölge) önemli bir bölgesel oyuncu olmaya çalıştığı bu dönemde ABD'nin planlarına bağlı korkak bir hükümetimiz" var açıklamasında bulundu.

(Star.com.tr)