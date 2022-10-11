Yunan rahat durmuyor!

Yunan tahriki devam ediyor... Türkiye'nin yanı başında görüntülendi

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik, ABD'nin Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da yükseldi.

Bu durumun üstüne ABD'nin Atina Büyükelçiliği, ABD'nin yıl sonuna kadar Yunanistan'a 1200 adet kullanılmış zırhlı araç sevk etmesini planladığını duyurdu.

Son olarak ABD'nin, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne hibe ettiği M1117 tipi zırhlı araçlar gayri askeri statüde yer alan Sakız Adası'nda görüntülendi.

Zırhlı araçlar, adada yangın tatbikatında görev aldı.

GAYRİ ASKERİ STATÜ KONUMUNDA YER ALIYOR

Öte yandan Sakız Adası, 1923 Lozan Barış Anlaşması gereğince gayri askeri statü konumunda yer alıyor.

Yunanistan, adanın statüsünü ihlal ederek, adada çeşitli üsler konuşlandırdı.

Adada konuşlanan askeri birlikler zaman zaman tatbikat gerçekleştiriyor.