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24 Haziran 2020 Çarşamba 11:50:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 11:54:00

Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan'da, milletvekili Nikos Filis, "Türkiye'nin bölgesel oyuncu olmaya çalıştığı bu dönemde korkak bir hükümetimiz var" itirafında bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bu durum Yunanistan gündeminden düşmüyor. Komşudan sürekli gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapılırken Yunan milletvekili Nikos Filis'ten çarpıcı bir itiraf geldi. Filis, Yunan hükümetinin Türkiye'den korktuğunu dile getirdi ve ülkesinin dış politikadaki tavrını eleştirdi.

"HÜKÜMETİMİZ KORKAK DAVRANIYOR"

Yunan gazetesi Kontranews'e konuşan vekil Filis, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin dış politikasına tepki gösteren Yunan vekil, "Türkiye'nin Suriye, Libya ve Güney Kıbrıs EEZ'de (Münhasır Ekonomik Bölge) önemli bir bölgesel oyuncu olmaya çalıştığı bu dönemde ABD'nin planlarına bağlı korkak bir hükümetimiz var" açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN PROVOKATİF DAVRANIYOR

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını hazmedemeyen, hem Akdeniz hem de Ege'de TSK karşısında küçük duruma düşen Yunanistan, Türkiye'yi provoke etmeye yönelik söylemlerde bulunuyor. Bu kapsamda Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Türkiye'ye savaş tehdidinde bulunmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu tehdide, "Yunanistan'ın matematiksel olarak bizimle savaşma şansı yok" şeklinde yanıt vermişti.

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