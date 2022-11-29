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29 Kasım 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 13:00:00

Yunan Miço yine haddini aştı! Türkiye'ye yönelik skandal açıklama

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Yunanistan'ın gündeminden Türkiye düşmüyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, yaptığı yeni açıklama yine Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'ya 'Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek' sözleri ile mesaj gönderen Yunan Başbakan skandal bir Türkiye açıklamasına da imza attı.

London School of Economics Yunan Gözlemevi'nde katıldığı bir programda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS, DOĞU AKDENİZ ÜZERİNDEN ALGI OPARESYONUNA GİRİŞTİ

Yunan ant1news'ta yer alan habere göre, Miçotakis, Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılmasına karşı çıkan Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını iddia etti. Miçotakis, "Ulusal egemenliğimizin ve egemenlik haklarımızın ihlal edilmesini ve oldubittiyi kabul etmeyeceğimizi açıkça belirttik" ifadelerini kullanırken ABD ve AB'ye sığındı.

ÖNCE TAHRİK SONRA ALGI OYUNU

ABD'deki müttefiklerini yalnızca Yunan egemenliğinin korunmasında değil, Doğu Akdeniz'deki genel istikrarın da tehlikede olduğuna ikna etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ile tek farkımız, deniz bölgelerinin sınırlandırılmasıdır ve bu, Türkiye iyi niyet gösterdiği sürece Uluslararası Hukuk temelinde çözülebilir." ifdaelerini kullandı.

Göçmenleri dövüp, soyup paralarını ellerinden aldıktan sonra geri ittiklerine yönelik raporları da kabul etmeyen Miçotakis, bu konuda da Türkiye'yi suçladı.

Etiketler : Yunan Gözlemevi Türkiye Miçotakis ABD
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