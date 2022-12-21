VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Die Welt: Türkiye önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor
Tırla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
Zelenskiy'nin uçağı ABD'ye iniş yaptı
Başkan Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi!
Putin: Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı
21 Aralık 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 07:30:00

Yunan medyasından bomba itiraf: Türkiye'nin iletişim gücü bizden daha iyi

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunan basınında yer alan yorumda, Türkiye'nin kendi görüşlerini uluslararası alanda anlatmada Yunanistan'a göre daha başarılı olduğu belirtildi. Yunanistan'ın, bilgi yayma mekanizması ve etkili kamu diplomasisi açısından yetersiz olduğu belirtilen yorumda, mevcut gerçekliklerin de Yunanistan tarafından göz ardı edildiği kaydedildi.

Kathimerini gazetesinde yayımlanan Vasilis Nedos imzalı yorumda, temel milli görüşlerin uluslararası alanda anlatılması sürecini Yunanistan'ın amatör bir şekilde yönettiği ifade edildi.

Bunun aksine Türkiye'nin, kendi propagandasını biçimlendirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının uzun süre önce belirlediği yolu izlediği vurgulanan yorumda, Yunanistan'ın ise "kimseye cevap vermeme" üzerine bir taktiği benimsemesi eleştirildi.

TÜRKİYE'NİN İLETİŞİM GÜCÜNÜN YUNANİSTAN'DAN DAHA İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yorumda, Türkiye için "Ancak Ankara kendi çizgisini, her defasında yeni bir konuyu masaya ekleyerek ortaya koymayı başarıyor." ifadesi yer alarak, Türkiye'nin iletişim gücünün Yunanistan'dan daha iyi olduğu belirtildi.

Yunanistan'ın, bilgi yayma mekanizması ve etkili kamu diplomasisi açısından yetersiz olduğu belirtilen yorumda, mevcut gerçekliklerin de Yunanistan tarafından göz ardı edildiği kaydedildi.

NATO'DAN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A ORTAK ÇAĞRI

NATO, Yunan savaş uçaklarının Ege'de NATO uçuşunu önleme girişiminin ardından, "Yunanistan ve Türkiye'ye Ege'deki farklılıklarını diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

NATO'dan bir yetkili, planlı "NATO NEXUS ACE Ege" görevi için yapılan uçuşa Yunan uçaklarının önleme girişimi yapmasıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye ve Yunanistan'ın değerli müttefikler olduğunu vurgulayan NATO yetkilisi, iki ülkenin NATO'da her gün birlikte çalıştığını, kuvvetlerinin NATO tatbikatlarına birlikte katıldığını hatırlattı.

Akdeniz'in NATO için hayati önem taşıdığını dile getiren NATO yetkilisi, şöyle devam etti:

"Yunanistan ve Türkiye'ye Ege'deki farklılıklarını diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz. NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de olay çıkma riskini düşürmek için çalışacağı bir ayrıştırma mekanizması kurmuştu. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Avrupa'da barışı bozduğu bir zamanda müttefiklerin birlikte durmaları daha da önem taşımaktadır."

ABD'DEN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price; Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında Brüksel'de gerçekleştirilen üçlü görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Price, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ortaklarımız özellikle de NATO ortaklarımız arasındaki birlik ve uyuma en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Gerilimi tırmandıran provokatif açıklamalardan her zaman üzüntü duyuyoruz. İttifak içinde, iki ittifak üyesi arasındaki tansiyonun kimseye faydası yok. Bu bağlamda Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü ve Başdanışmanı İbrahim Kalın ile Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna Maria Boura arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : NATO Ned Price Türkiye Yunanistan
Instagram'da gösteriş sevmiyormuş

Instagram'da gösteriş sevmiyormuş
Altuğ'u yine kızdırdılar

Altuğ'u yine kızdırdılar
44 günde boşandı 23 günde barıştı!

44 günde boşandı 23 günde barıştı!
Şarkı hazırlığı

Şarkı hazırlığı
Klip çekiminde tekne kazası

Klip çekiminde tekne kazası
Miss gibi aşk

Miss gibi aşk
Bir Demet sponsor tepkisi

Bir Demet sponsor tepkisi
9 yıl sonra tekli

9 yıl sonra tekli
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX