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27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:38:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:38:00

Yunan Kathimerini gazetesi: Atina Türkiye ile yeni bir başlangıç istiyor

Kaynak: TRT Haber

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Yunan Kathimerini gazetesindeki makalede "Atina, Türk-Yunan ilişkilerini düzeltmek için somut diplomatik adımlar atmayı arzuluyor" ifadeleri yer aldı. Yazıda, iki ülkedeki seçimlerin ardından liderlerin NATO toplantısında bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

Yunan basını, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ni yakından takip ediyor.

Kathimerini gazetesi Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğine dair dikkat çekici bir makale yayımladı.

Habere göre, Yunanistan, Erdoğan'ın pazar günü yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakıyor.

Atina, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için artık somut adımlar atmayı arzuluyor.

ATİNA SEÇİM SONUCUNU BEKLİYOR

Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kiriakos Miçotakis'in de 25 Haziran'da ikinci turu yapılacak seçimden galip çıkması halinde, kısa sürede Erdoğan ile buluşmayı istediği belirtiliyor.

Gazete, iki liderin buluşmasının büyük olasılıkla NATO zirvesinde gerçekleşebileceği iddiasına yer verdi.

Makalede, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesinin bu buluşmaya ev sahipliği yapabileceği vurgulandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KİŞİSEL TEMAS EKSİKLİĞİ ATİNA İÇİN SORUN"

Atina'nın öncelikli hedefi Ankara ile doğrudan karşılıklı iletişim kanallarını aktif şekilde devreye sokmak.

Miçotakis'in, deprem sonrası yaşanan normalleşme sürecinin, yakınlaşmaya evrilmesini arzu ettiği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel temas eksikliğinin, Yunan tarafı için sorun teşkil ettiği yorumu da yapılıyor.

İki lider arasında karşılıklı iletişim kanalı açılırsa, istikşafi temaslar, siyasi diyalog, pozitif gündem gibi konularda yol alınabileceği değerlendiriliyor.

Etiketler : türkiye yunanistan yunan basını
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