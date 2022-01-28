Yunan diplomat, Türkiye konusunda Biden'a ateş püskürdü

Yunan diplomat, Türkiye konusund Biden'a ateş püskürdü: F-16 konusunda da bizi satabilir

Yunan diplomat Antonis H. Diamataris, Hint Gazetesi National Herald'da, Türkiye'nin ABD'den yeni F-16 alımı ve mevcut F-16'ları yükseltme konusuna ilişkinbir makale kalame aldı. Amerika'daki Yunan lobisinin bilinen isimlerinden H. Diamataris makalesinde, 'Türkiye'ye son teknoloji F-16 savaş uçaklarını almak ve filosunu yenilemek istiyor. Joe Biden'ın bizi (Yunanistan'ı) satması mümkün mü? Kısa cevap: Evet' ifadelerini kullandı.

ABD, F-35'ler için 1.4 milyar dolar ödeme yapan Türkiye'ye, ödenek karşılığında 40 adet F-16 vermeyi teklif etmişti.

ABD Temsilcilerinden Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloney'in ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup göndererek, 'Türkiye'ye uçak satmayın' baskısı yapmış, bu baskı Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) ile Ermeni, Hint ve PKK destekçisi dernekler tarafından desteklenmişti.

Türkiye düşmanı lobicilerin baskıları devam ederken, geçtiğimiz hafta The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin F-16 jet avcı uçağı almasına Biden'ın sıcak baktığını, ancak ABD Kongresi'nin bazı üyelerinin satışa karşı çıktığını yazmıştı.

Söz konusu haberler, F-16 satışına engel olmaya çalışan Türkiye düşmanı lobicileri harekete geçirdi.

Gurbetçi Yunanlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Amerikalı-Yunan Antonis H. Diamataris, Hint Gazetesi National Herald'da kaleme adlığı makalede, adeta kin kustu.

F-16 KONUSUNDA BİDEN BİZİ YİNE SATABİLİR

Diamataris makalesinde, 'Türkiye bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nden, eskiyen uçak filosunu yenilemek için son teknoloji F-16 savaş uçaklarını istiyor. "Bize istediğimizi verin" diyorlar, "yoksa Rusya'ya gideceğiz" diyorlar. Biden bu F-16'ları verirse, doğrudan Yunanistan'ın ulusal çıkarlarına yönelik bir tehdit olacağını baştan açıklığa kavuşturalım.' ifadelerini kullandı.

Diamataris, son yıllarda yaşananlar göz önüne alındığında, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'ya gitmemesi için olumlu bir adım atabileceğini söyledi.

Yunan diplomat, 'Biden bizi satabilir mi?' başlıklı yazısında, 'Kısa cevap, evet, tekrar olabilir. Bu yüzden seferber olmalıyız.' diyerek, Türkiye düşmanlarına baskı yapmaları için adeta çağrıda bulundu.

Diamataris, yazısında hazımsızlığını şu ifadelerle dile getirdi:

'Ne yazık ki, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre, Biden hükümeti Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına yöneliyor: "ABD ve Türkiye'nin uzun süredir devam eden ve derin ikili savunma bağları var ve Türkiye'nin devam eden NATO birlikte çalışabilirliği bir öncelik olmaya devam ediyor. Durum buysa, Biden bizi -utanmadan- 'satmış' olacak.'

BUNUN NEDENİ TÜRKİYE'NİN JEOSTRATEJİK ÖNEMİNİN ARTMASIDIR

Diamataris'e göre, her geçen gün daha olası görünen Ukrayna'yı Rus işgali tehdidi, Türkiye'nin jeostratejik önemini artırıyor ve bir diğer Yunan endişesi, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinde son dönemde yaşanan iyileşme.