Yunan basınından Türkiye itirafı: Taktik değiştirmeliyiz

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18 Haziran 2020 Perşembe 08:49:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 08:53:00

İtiraf ettiler: Türkiye artık küçük bir ülke değil, taktik değiştirmeliyiz

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Yunan basını, Yunanistan'ın Türkiye karşısında taktik değiştirmesi gerektiğini yazdı.

Yunan basını, Türkiye'nin artık küçük bir ülke olmadığı ve Yunanistan'ın Türkiye karşısında taktik değiştirmesi gerektiğini yazdı.

Yunan sitesi İn.gr’de yer alan Andreas Andrianopoulos imzalı yazıda “Gerçek şu ki, Türkler Doğu Akdeniz’de gücünü kademeli olarak yoğunlaştırıyor. Türkiye, giderek de büyüyor. Yunan tarafı ilk önce, kendisinde bazı yönlerden biraz bulanık görünen bazı sorunları açıklığa kavuşturmalı. Türkiye ile ilgili belirtilmemiş noktaları tartışalım” ifadeleri kullanıldı.

Akşam'ın haberine göre, Analiz yazısında Libya’daki son gelişmelerin de Türkiye’nin güçlendiğini gösterdiği yorumu yapıldı.

"YUNANİSTAN, TAKTİK DEĞİŞTİRMELİ"

Yunanistan'ın taktik değiştirmesi gerektiği belirtilen yazıda, "Yunan tarafı ilk önce, kendisinde bazı yönlerden biraz bulanık görünen bazı sorunları açıklığa kavuşturmalı. Türkiye ile ilgili belirtilmemiş noktalar varsa onları masaya koyalım ve tartışalım" ifadeleri kullanıldı.

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