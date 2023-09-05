Yunan basınından Türkiye itirafı: Bizi müzakereye mecbur bıraktılar!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in bugün Ankara'da gerçekleştireceği kritik toplantı komşu basınında gündem oldu. Yunan basını yaşadıkları çaresizliği ‘' Türkiye bizi müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktı" sözleriyle manşetlerine taşıdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüşecek. Yunanistan kamuoyunda gözler görüşmeye çevrildi.
"Türkiye bizi müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktı" görüşü, Yunan basınında sıklıkla dile getirilmeye başlandı.
Türkiye'nin İsrail ve Mısır'la ilişkilerini geliştirmesine vurgu yapılıyor.
Arnavutluk ve Libya'yı Yunanistan'a karşı kendi saflarına aldığına dikkat çekiliyor.
GERİLİMDEN UZAK, POZİTİF GÜNDEM
Yunan medyası, görüşmede siyasi diyalog, güven artırıcı tedbirler ve pozitif gündem konularının ele alınacağını yazdı.
Yunan medyasında, iki taraf arasında bağların güçlenmesine olanak sağlayan, gerilimden uzak bir görüşme beklentisi olduğu vurgulandı.
Yunan kamuoyu Fidan-Gerapetritis görüşmesine odaklanırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, İsrail ve Yunanistan liderlerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu iyi iklimin tutarlılık ve sürekliliğe sahip olması gerektiğini" belirtti.
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