"Tüm dostlarımız bizi sattı"

Yunan basınından "EastMed" yorumu: Tüm dostlarımız bizi sattı

Yunanistan'da, ABD'nin "Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi"nden (EastMed) desteğini çekmesi sıcaklığını koruyor.

Birçok yayın organında, ABD'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattından desteğini çektiğine ilişkin haberler yer alırken, "Jeopolitik bir fiyasko", "ABD, EastMed'i sabote ediyor" gibi başlıklar öne çıktı.

YUNANİSTAN'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Yunan medyasında çıkan haberlerde, "Tüm dostlarımız bizi sattı" yorumunda bulunularak iktidardaki Kiryakos Miçotakis hükümetine eleştiriler yöneltildi.

"PLANLARIMIZ BİRER BİRER ÇÖKTÜ"

Yunan basınında, Miçotakis hükümetinin planlarının Türkiye'nin etkin hamleleriyle birer birer çökmeye başladığı ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN'IN AKILLICA HAMLELERİ..."

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın akıllıca adımlar attığı vurgusu yapılarak, şu görüş paylaşıldı:

"Başkan Erdoğan'ın akıllı hareketleri sonucunda şimdi artık Miçotakis hükümetini ne ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ne de Emmanuel Macron'un Fransa'sı kurtaramaz. Yaz öncesi seçime hazırlıklı olalım."

EASTMED ANLAŞMASI ANKARA'NIN TEPKİSİNE NEDEN OLMUŞTU

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen "EastMed" projesine ilişkin anlaşma, Atina'da Ocak 2020'de düzenlenen bir törenle Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında imzalanmıştı.

Dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Ankara'nın projeye olan tepkisini "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır." sözleri ile ifade etmişti.