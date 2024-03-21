VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu CHP'deki para kuleleri skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Bizlerin omuzladığı dava ve sorumluluk çok büyük
Tahliye oldu, soluğu sokakta aldı! İmamoğlu'nun fonladığı trol FETÖ'cü çıktı
CHP ve DEM kirli ittifakı imza altına aldı!
Irak'ın kuzeyinde "Güvenli bölge" oluşturulacak
Araban sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı
21 Mart 2024 Perşembe 11:56:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 11:56:00

Yunan basınında bu kez gündem Türkiye'nin nükleer yatırımları

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye'nin birçok alanda yaptığı yatırımlar ve stratejik gelişmeler Yunan kamuoyunda yakından takip ediliyor. Yunan basını, Türkiye'nin nükleer yatırımlarını mercek altına aldı. Sinop ve Trakya'daki iki yeni nükleer santral projesine dikkat çekildi.

"Türkiye nükleer enerji yatırımlarıyla, bu alanda kendi kendine yeten bir ülke oluyor. Batı'nın yaptırımlarından hiç etkilenmiyor, projelerine de hızla devam ediyor"

Yunan Pentapostagma gazetesi, Türkiye'nin nükleer santral projeleri ve enerji yatırımlarını bu ifadelerle anlattı.

Gazete, Türkiye'nin nükleer yatırımlarıyla ilgili geniş bir dosya haber hazırladı.

Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarını mercek altına aldı. Haberde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki ilk reaktörün bu yıl içinde devreye gireceği belirtildi.

Sinop ve Trakya'da yapılacak nükleer santraller için çalışmaların sürdüğü hatırlatıldı.

Türkiye'nin aynı zamanda küçük modüler reaktörler için de planlar geliştirdiğine dikkat çekildi.

Bütün bu yatırımların, enerji alanında kendi kendine yeten bir ülke için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullandığının da altı çizildi.

Etiketler : türkiye nükleer enerji yatırım yunan basını
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX