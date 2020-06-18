Yunan basını, ''Matematiksel olarak Yunanistan'ın Türkiye ile bir savaş istediğini sanmıyorum'' diyen Bakan Akar'a destek verdi
Yunan basını, 'Matematiksel olarak, Yunanistan'ın bizimle bir savaş istediğini sanmıyorum' açıklamasında bulunan Bakan Akar'a destek verdi. Yunan basınında yer alan makalede 'Hulusi Akar elbette haklı' ifadesi kullanıldı.
İEidiseis'te yer alan Thanos Dokos imzalı makalede son dönemde yaşanan Türk-Yunan ilişkilerine değinildi.
"HULUSİ AKAR ELBETTE HAKLI"
Dokos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Matematiksel olarak, Yunanistan'ın bizimle bir savaş istediğini sanmıyorum" sözleri için haklı yorumunu yaptı.
TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ
Dokos, makalede Türkiye’nin dengenin değiştiği, geleneksel aktörlerin etkilerinin bir kısmını kaybettiği ve güç dengesinin yeniden dağıtıldığı bir bölgede bölgesel bir güç olma durumunda olduğunu belirtti.
DOĞU AKDENİZ’DE İŞBİRLİĞİNE GİDİLMELİ
Doğu Akdeniz'de işbirliğine gidilmesi gerektiği belirtilen makalede “AB-Türkiye ilişkisi Yunan çıkarlarını koruyacak şekilde şekillenmeli” ifadeleri yer aldı.
BAKAN AKAR'DAN YUNAN BAKANA YANIT
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan Savunma Bakanı’nın “Türkiye’yle savaşmaya hazırız” sözü için “Yunanların Türkiye’yle savaşmayı isteyeceğinin matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum” demişti.
(star.com.tr)
- Yeni Zelanda'da 7,3 büyüklüğünde deprem!
- AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
- Fransız basınından Libya manşeti: Erdoğan Macron'a şahı çekti
- Yunan basını da itiraf etti: Savaş açıklamasında Hulusi Akar haklı
- Kuruluşunun 75. yılında Birleşmiş Milletler
- Yunan'dan katil İsrail'e: Türkiye'ye teslim olursak acısını siz çekersiniz