Bir dönem Yunanistan'ın dışişleri bakanı olarak görev aldıktan sonra geçen yıl savunma bakanı olarak görevlendirilen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yılbaşından bu yana provokasyona varan eylem ve söylemleri Türk halkında rahatsızlık yarattı.

GAYRI ASKERİ ADADA ASKERİ VARLIKLARINI VURGULADI

Dendias, 1 Ocak 2024'te Gayrı Askeri Statüde olan Limni'yi ziyaret etti ve burada; "Bugün Limni'de bulunmaktan duyduğum büyük mutluluk ve duyguyu size temin etmek isterim. Size şunu söylemeliyim çünkü dürüst olmak gerekirse buraya tesadüfen gelmedim. Adanın stratejik konumu ve vatanımızın savunulması ve ülkemizin Ege Denizi'ndeki geniş hakları açısından taşıdığı önem sanırım herkes tarafından bilinmektedir. Bu bölgedeki deniz savaşlarıyla, özellikle de bugünden birkaç gün sonra 5 Ocak Deniz Muharebesi'yle, Balkan Savaşı sırasında Ege'de Yunan egemenliğinin sağlandığı özellikle dikkatinizden kaçmaz. Ancak bunun ötesinde Limni'nin stratejik önemi de iyi biliniyor. Onun için ülkemiz Silahlı Kuvvetlerinin buradaki varlığı önemlidir ve önemli olmaya devam edecek" dedi.

TÜRKİYE İLE REKABET

14 Ocak'ta yaptığı açıklamada: 'Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez.' dedi. 6 Şubat'ta Türkiye'yi referans alarak, ülkesinin tarihinde görülmemiş bir güçle donatılmış deniz kuvvetlerine sahip olması ve İnsansız Hava Araçları (İHA) üretme konusunda ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

EGE'DE ASKERİ UÇUŞA KATILDI

19 Şubat'taki sosyal medya paylaşımında "Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 Viper askeri uçağının Ege Denizi'nin güneydoğu ve orta kesimi üzerinde yaptığı uçuşa katıldığını açıkladı.

İYİ İLİŞKİLERDEN "ENDİŞE"

Dendias 21 Şubat'ta iki ülke arasındaki ilişkilerden dolayı endişeli olduğunu söyledi. Dendias, "Her iki ülke de pozitif atmosfer yaratıp Ege'de suların sakinleşmesine yönelik adımlar atsa da ben endişeliyim" dedi. Yunan bakan, "Türkiye'nin son dönemde tonunu düşürmesine rağmen halen pozisyonlarında bir değişiklik yok. Türkiye tonunu düşürdü ama pozisyonunu uzaktan bile olsa değiştirmedi. Buradan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Önümüzdeki on yılı planlarken hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız" ifadesini kullandı.

EGEMENLİK HAKKINA "MEYDAN OKUMA" DEDİ

21 Şubat 2024'te Makis Provatas ile Podcast toplantıları programında yapılan söyleşide; "Lozan ve diğer antlaşmalar Türkler tarafından da rahatlıkla okunabilir.Bildiğimiz gibi Türkler de üç milin ötesinin Yunan toprağı olduğunu çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla, adaların kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge hakkına sahip olmadığı yönündeki kesinlikle yanlış olan ilk savunma hattına ikinci bir savunma hattı oluşturmak için bir ada meselesi yaratmaya çalışıyorlar. Başka bir deyişle, ikinci bir meydan okuma yaratıyorlar. Bu ikinci meydan okuma kabul edilemez" dedi.

KAAN HAZIMSIZLIĞI

Türkiye'nin savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği 21 Şubat 2024'te dünyada, Dendias'tan ilginç bir çıkış geldi. "Türklerin önüne geçmek için mücadele ediyoruz"

GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARDA NAVTEX

Bunun yanında geçen hafta Yunanistan; oluşan olumlu havayı bozma riskine rağmen gayri askeri statüde bulunma şartı ile verilen" adaların karasularında tatbikat icra etmek üzere NOTAM ve NAVTEX yayınladı.

Yunan Bakan Dendias'tan sürece zarar veren söylemler silsilesi:

*01.01.24 (Limni) Silahlı Kuvvetlerimizin buradaki varlığı önemli

*14.01.24: Türkiye atılımlar yaptı, biz geriye adım attık

*6.02.24: Türkiye'yi referans alarak, ülke tarihinde görülmemiş bir güçle donatılmış deniz kuvvetlerine sahip olmalıyız

*19.02.24:Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 Viper askeri uçağının Ege Denizi'nin güneydoğu ve orta kesimi üzerinde yaptığı uçuşa katıldım

*21.02.24: İki ülke Ege'de suların sakinleşmesine yönelik adımlar atsa da ben endişeliyim

Önümüzdeki on yılı planlarken hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız

*21.02.24: Türkler üç milin ötesinin Yunan toprağı olduğunu çok iyi biliyor

Ada meselesi yaratmaya çalışıyorlar, kabul edilemez

*21.02.24: Türklerin önüne geçmek için mücadele ediyoruz

Geçtiğimiz hafta Gayrı askeri statüdeki adaların karasularında tatbikat icra etmek üzere NOTAM ve NAVTEX yayınladılar