Yunan bakan yine haddini aştı! Gemilerimizin ucunu görünce kaçacak delik arayan Yunanistan 'Türkiye'yle çatışmaya hazırız' diyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama-sondaj faaliyetleri hamlesi Yunanistan'ı rahatsız etti ve korkuttu. Konuyla ilgili Yunan bakandan haddini aşan bir açıklama geldi.
Bir televizyon programında konuşan Yunan bakan, Türkiye'nin hamlelerini 'agresif' olarak tanımlama cüretinde bulundu. Panagiotopoulos, "Genel anlamda saldırgan bir eğilimde olan bu davranışla başa çıkmanın tek yolunun tüm diplomatik silahları kullanmak ve ordumuzun caydırıcılık kapasitesini artırmak olduğunu düşünüyorum" şeklinde küstah iddialarda bulundu.
BİZ ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ AMA
Bakan, bir gazetecinin "Yunanistan Türkiye ile askeri çatışmaya hazır mı?" sorusu karşılığında, "Kesinlikle hazır" iddiasında bulundu.Independent Türkçe'nin haberine göre; Panagiotopoulos, küstah sözlerine şöyle devam etti: "Her şey mümkün, buna askeri operasyon da dahil. Biz bunu istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı korumak için elimizden geleni yapacağımızı belirmek isteriz"
- Yunan bakan yine haddini aştı! Gemilerimizin ucunu görünce kaçacak delik arayan Yunanistan 'Türkiye'yle çatışmaya hazırız' diyor
- ABD'de ticari uzay çalışmaları
- Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine dayandı
- İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 134'e yükseldi
- Flaş gelişme: Kullananlar bir günde iyileşme belirtisi gösterdi
- Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine dayandı