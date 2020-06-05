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05 Haziran 2020 Cuma 14:05:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 14:05:00

Yunan bakan yine haddini aştı! Gemilerimizin ucunu görünce kaçacak delik arayan Yunanistan 'Türkiye'yle çatışmaya hazırız' diyor

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama-sondaj faaliyetleri hamlesi Yunanistan'ı rahatsız etti ve korkuttu. Konuyla ilgili Yunan bakandan haddini aşan bir açıklama geldi.

Bir televizyon programında konuşan Yunan bakan, Türkiye'nin hamlelerini 'agresif' olarak tanımlama cüretinde bulundu. Panagiotopoulos, "Genel anlamda saldırgan bir eğilimde olan bu davranışla başa çıkmanın tek yolunun tüm diplomatik silahları kullanmak ve ordumuzun caydırıcılık kapasitesini artırmak olduğunu düşünüyorum" şeklinde küstah iddialarda bulundu.

BİZ ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ AMA

Bakan, bir gazetecinin "Yunanistan Türkiye ile askeri çatışmaya hazır mı?" sorusu karşılığında, "Kesinlikle hazır" iddiasında bulundu.Independent Türkçe'nin haberine göre; Panagiotopoulos, küstah sözlerine şöyle devam etti: "Her şey mümkün, buna askeri operasyon da dahil. Biz bunu istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı korumak için elimizden geleni yapacağımızı belirmek isteriz"

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