Yunan Bakan Dendias'tan geri vites: İstanbul'a 'Konstantinopol' dedi, tepkiler sonrası düzeltti
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yapacağı ziyarete ilişkin sosyal medyada kullandığı "Konstantinopol" kelimesi büyük tepki çekti. Dendias tepkiler sonrası diğer paylaşımlarında "İstanbul" ifadesini kullandı..
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, bugün İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarete dair dün yaptığı ilk paylaşımda, "Konstantinopol"ü ziyaret ederek Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılacağını ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirtti.
Bu paylaşımın altında, Konstantinopol kullanımına çok sayıda tepki geldi ve İstanbul isminin kullanılması gerektiği yorumları yapıldı.
SONRAKİ PAYLAŞIMLARINDA DÜZELTTİ
Dendias'ın ikinci paylaşımında ise Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılacağını belirterek, "İstanbul" kelimesini kullandığı görüldü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında gündüz saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılıp Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.
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