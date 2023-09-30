YPG'den sistematik alçaklık! Katılım azalınca çocukları kaçırdılar

Diyarbakır annelerinin yıllardır süren evlat nöbeti ve başarılı terör operasyonları PKK'ya ağır kayıplar yaşattı. Dağdaki teröristler kaçmanın fırsatını ararken, örgüte katılım bitme noktasına yaklaştı. Örgüt, eleman açığını kaçırdıkları çocuklarla kapatmaya çalışıyor.

ULUSLARARASI SUÇ

PKK/YPG, başta BM Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası yasalara aykırı olmasına rağmen 18 yaşın altındaki çocukları bünyesine katmayı sürdürerek, binlerce çocuğun yaşam hakkını elinden alıyor. BM ile PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında Haziran 2019'da "Örgüt kadrosundaki çocukların serbest bırakılması ve silahlı çatışmalarda kullanılmaması" konulu bir metin imzalanmasına rağmen, örgüt söz konusu faaliyetlerini sürdürüyor.

Küçük yaştaki çocuklar, kandırma, zorlama, kaçırma yöntemleriyle örgüt bünyesine alınırken, örgüt, Irak ve Suriye'de yaşanan ekonomik zorluklar karşısında çocuklara ve ailelere maaş vaadinde de bulunuyor. Terör örgütün bünyesindeki çocukların ortalama yaşı 15 olarak tespit edilirken, hayatta kalma süreleri ise ortalama 8 yıl. PKK, vergi yükümlülüğü adı altında Suriye ve Irak'ta haraç ödemeyen ailelerin çocuklarını silah zoruyla alıyor ve her aileden en az bir kişinin örgüte katılımını sağlamaya çalışıyor. Ayrıca 18 yaş altındaki kız çocuklarına yönelik teröristlerin cinsel istismarları oluyor. Şu ana kadar birçok kız çocuğu kamplardan kaçma teşebbüsü, intihar ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

YPG'nin çocukları zorla silah altına alması Suriye'de bölge halkından tepki çekti, protestolar düzenledi. Örgüt ise bu tepkileri şiddet yoluyla bastırdı. Çocukları alıkonulan ailelerden bazıları, uluslararası kuruluşlara başvurup evlatlarının geri getirilmesi için örgüte ulaşmalarını istedi.

Çocukların PKK tarafından dağa kaçırılması birçok uluslararası rapora girdi. ABD hükümetinin 2016'daki raporunda, "YPG, 15 yaş altı çocukları örgüte eleman olarak temin etmeye ve onları eğitim kamplarına götürmeye devam ediyor" vurgusu yapıldı. BM'nin Temmuz 2023'te yayımlanan son raporunda ise "Irak ve Suriye alanında örgütün 2022 yılında, 696 çocuğu silah altına alarak anılanlardan kontrol noktalarında ve çatışmalarda istifade ettiği" açıklandı.