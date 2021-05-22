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22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:09:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:09:00

YouTube tüm videolara reklam koyma kararı aldı

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Video paylaşım sitesi YouTube, tüm videolara reklam koyma kararı aldığını açıkladı. Bu reklamlardan elde edilen gelir, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacak.

Dünyada en çok ziyaret edilen ve 2,3 milyar kullanıcıya sahip video paylaşım sitesi YouTube, tüm video içeriklerine reklam koyma kararı aldı.

Yayımlanan yeni hizmet şartları kapsamında videolara koyulan reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı açıklandı.

"YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahip"

YouTube'dan yapılan açıklamada şu şekilde:

"YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir."

KARAR, 1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜKTE

Sosyal medya içerik üreticileri, bu kararın abone kazanmaya çalışan içerik üreticilerinin büyümesini limitleyeceği konusunda endişe duyduklarını söyledi.

YouTube'un söz konusu yeni hizmet kararının 1 Haziran 2021'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

Etiketler : YouTube yeni hizmet kararı Dünya
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