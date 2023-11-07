Yolsuzlukla suçlanmıştı: Portekiz Başbakanı istifa etti

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, lityum ve yeşil hidrojenle ilgili kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak hakkında açılan soruşturma nedeniyle görevinden istifa etti.

Başbakan Costa, lityum ve yeşil hidrojen işleriyle bağlantılı bir soruşturmada "yolsuzluk, yalan söyleme ve görevini kötüye kullanma" suçlarıyla kendisi ve kabinesindeki bazı üyeler hakkında soruşturma açıldığını öğrenince istifasını sundu.

Yüksek Mahkeme tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah başkent Lizbon'daki Başbakanlık Ofisi dahil 42 yere baskın yapılırken, Costa'nın Özel Kalem Müdürü Vitor Escaria ile çok yakın arkadaşı olan iş insanı Diogo Lacerda Machado gözaltına alındı.

Bu gelişmeler üzerine soru almadan basına açıklama yapan Costa, "Bulunduğum pozisyon şüphelerle bağdaşmadığından bu koşullar altında elbette Sayın Cumhurbaşkanımıza istifamı sundum." dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden ve hiçbir yolsuzluğa karışmadığını savunan Costa, "8 yıldır görevde olduğu başbakanlığı boyunca kendisini her şeyiyle Portekiz'e ve Portekizlilere hizmet etmeye adadığını" söyledi.

Costa'nın istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ise olası bir erken seçim kararı almak için meclisteki siyasi partilerin liderlerini yarın, Devlet Konseyi'ni de 9 Kasım perşembe günü görüşmeye çağırdı.

Antonio Costa ve bazı kabine üyelerini suçlama altında bırakan söz konusu soruşturmanın, ülkenin kuzeyindeki Romano ve Barroso madenlerinde lityum çıkarma ve Sines'teki yeşil hidrojen üretim tesisi projesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Kasım 2015'den bu yana Portekiz Başbakanı olarak görev yapan Sosyalist Parti (PS) lideri Costa, 30 Ocak 2022'de yapılan son genel seçimlerde meclis çoğunluğunu elde ederek tek başına iktidara gelmişti.