VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"
Guterres'ten Gazze için insani ateşkes çağrısı
Bakan Bak, KKTC'de Spor Şurası'na katıldı
Neuer'den Icardi'ye övgü
Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Yolsuzlukla suçlanmıştı: Portekiz Başbakanı istifa etti
07 Kasım 2023 Salı 21:16:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 21:16:00

Yolsuzlukla suçlanmıştı: Portekiz Başbakanı istifa etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, lityum ve yeşil hidrojenle ilgili kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarla suçlanmasının ardından görevinden istifa etti.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, lityum ve yeşil hidrojenle ilgili kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak hakkında açılan soruşturma nedeniyle görevinden istifa etti.

Başbakan Costa, lityum ve yeşil hidrojen işleriyle bağlantılı bir soruşturmada "yolsuzluk, yalan söyleme ve görevini kötüye kullanma" suçlarıyla kendisi ve kabinesindeki bazı üyeler hakkında soruşturma açıldığını öğrenince istifasını sundu.

Yüksek Mahkeme tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah başkent Lizbon'daki Başbakanlık Ofisi dahil 42 yere baskın yapılırken, Costa'nın Özel Kalem Müdürü Vitor Escaria ile çok yakın arkadaşı olan iş insanı Diogo Lacerda Machado gözaltına alındı.

Bu gelişmeler üzerine soru almadan basına açıklama yapan Costa, "Bulunduğum pozisyon şüphelerle bağdaşmadığından bu koşullar altında elbette Sayın Cumhurbaşkanımıza istifamı sundum." dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden ve hiçbir yolsuzluğa karışmadığını savunan Costa, "8 yıldır görevde olduğu başbakanlığı boyunca kendisini her şeyiyle Portekiz'e ve Portekizlilere hizmet etmeye adadığını" söyledi.

Costa'nın istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ise olası bir erken seçim kararı almak için meclisteki siyasi partilerin liderlerini yarın, Devlet Konseyi'ni de 9 Kasım perşembe günü görüşmeye çağırdı.

Antonio Costa ve bazı kabine üyelerini suçlama altında bırakan söz konusu soruşturmanın, ülkenin kuzeyindeki Romano ve Barroso madenlerinde lityum çıkarma ve Sines'teki yeşil hidrojen üretim tesisi projesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Kasım 2015'den bu yana Portekiz Başbakanı olarak görev yapan Sosyalist Parti (PS) lideri Costa, 30 Ocak 2022'de yapılan son genel seçimlerde meclis çoğunluğunu elde ederek tek başına iktidara gelmişti.

Etiketler : Portekiz Başbakanı Antonio Costa yolsuzluk İSTİFA PORTEKİZ
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX