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05 Ocak 2023 Perşembe 15:16:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 15:16:00

Yolsuzluk davasında hüküm giyen eski Malezya Başbakanı, yeniden yargılanmak için BM'ye dilekçe verdi

Kaynak: AA

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Yolsuzluk davasında 12 yıl hapse mahkum edilen eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, yeniden yargılanması için Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu.

Selangor eyaletinin Sungai Jelok bölgesinde bulunan Kajang Hapishanesi'nde hapis cezasını çeken Necip, BM Keyfi Gözaltı Üzerine Çalışma Grubu'na (UNWGAD) "serbest bırakılması veya yeniden yargılanması talebiyle" dilekçe verdi.

Necip'in avukatı Muhammad Shafee Abdullah, "Necip, UNWGAD'dan, Federal Mahkemenin 23 Ağustos 2022'de temyiz başvurusunu reddetmesinin haksız ve kusurlu olduğuna ve temel haklarının yanı sıra Federal Anayasa'yı ihlal ettiğine karar vermesini istedi." dedi.

Federal Mahkemenin, Necip'e savunma için makul fırsat ve avukatlarına davaya hazırlanmaları amacıyla yeterli süre tanımadığını öne süren Abdullah, "Mahkeme, savunma ekibinin 12 yıl hapis cezasına karşı temyiz başvurusunda bulunmasına bile izin vermedi. Aslında Necip, Federal Mahkemede kendini savunma fırsatı olmadan hapse gönderildi." diye konuştu.

Malezya Federal Mahkemesi, 1MDB yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetini onaylamıştı.

Malezya'nın en yüksek adli mercisi Federal Mahkeme, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemenin "görevi kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 7 ayrı suçtan Necip'in mahkumiyeti kararını nihai temyiz davasında onamıştı.

Necip, 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası mahkumiyetinin Federal Mahkemece onanmasının ardından Kajang Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başladı ve ülke tarihinin hapsedilen ilk eski başbakanı oldu.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Etiketler : Selangor eyaleti Necip Rezak Malezya Federal Mahkemesi BM
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