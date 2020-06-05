  • BIST
    109641
  • Dolar
    6,7724
  • Euro
    7,6750
  • Altın
    371,4000
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin mücadelesini övdü
Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı
Kaçak yapılar yıkıldı
Endonezya'da ilk cuma namazı
Meclis Başkanı Şentop'tan son dakika açıklama
Flaş gelişme: Kullananlar bir günde iyileşme belirtisi gösterdi
CHP'li Yıldırım Kaya'dan Meclis'te tepki çeken hareket! Devlet malı o, babanın malı değil!
Yeni teknolojiler geliyor! iPhone 13 sızdırıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine dayandı
Yumurta üreticileri İran üzerinden ihracata başlamaya hazır
Michael Bradley: Trump'ın ar damarı çatlamış
Bakan açıkladı! 47 havalimanı uçulabilir sertifikası aldı
Berat Albayrak'tan kritik toplantı!
YKS'ye girecek öğrenciler için önemli uyarı
Rusya'da korona bilançosu ağırlaşıyor!
ABD'de bir polis cinayeti daha: Baskıyla solunumu durdu!
Türkiye yeni millet bahçelerine kavuşuyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklama
Başkan Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili önemli açıklama
İhracatta 14,7 milyar dolarlık Kovid-19 kaybı
İkinci dalgada şok rekor! İran'da vaka sayısı şaşkınlık yarattı
Prof. Ceyhan'dan aşı yorumu: Yüzde 5 olasılık
İKAM'dan 'İslam İktisadı Manifestosu'
Su ürünleri üretimi arttı
Lufthansa DAX endeksinden çıkarılıyor
05 Haziran 2020 Cuma 12:06:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 12:11:00

Yine polis şiddeti: Ölüm nedeni fiziksel baskı nefes daralması

ABONE OL

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Tacoma şehrinde 33 yaşındaki siyahi Manuel Ellis'in, polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Pierce County Tıp Ofisi, Ellis'in vücuduna uygulanan fiziksel baskının nefesini daraltması sonucu öldüğü kanısına vardı.

ABD'de siyahi bir gencin daha polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Mart ayında Washington'a bağlı Tacoma şehrinde hayatını kaybeden siyahi genç Manuel Ellis'in otopsisini yöneten doktor, siyahi gencin raporuna oksijen yokluğu nedeniyle öldüğünü yazdı.

CİNAYET SONUCUNA VARILDI

Üzerine uygulanan fiziksel kısıtlamanın solunumun durmasına neden olduğu belirtildi. Raporda, siyahi gencin kalp hastalığı ve metamfetamin zehirlenmesinin ölümüne katkısı olduğu doğrulanırken ölümünün bir cinayet olduğu sonucuna varıldı.

Pierce County Şerif Departmanı sözcüsü Ed Troyer, "Bilgilerin hepsi bir araya getiriliyor. Bu durumu bu hafta sonunda ya da önümüzdeki hafta başında savcıya sunmayı umuyoruz" açıklamasında bulundu.

''40 DAKİKA İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ''

Troyer'a göre Tacoma Emniyet Müdürlüğü memurları, 3 Mart'ta bir kavşakta Ellis'i durdurdu. Çünkü başka bir aracın camına vuruyordu. Ellis memurlara yaklaştı. Birisini yere itti. Diğer dört polis Ellis'i yere yatırarak kelepçeledi. Troyer olayı, "Ellis'in gözaltına alınma nedeni, kendisine ya da memurlara zarar vermemesi içindi. Nefes alamadığını söylediği anda memurlar tıbbi yardım istedi. Sağlık personeli olay yerine geldiğinde Ellis nefes alıyordu. Ancak 40 dakika içinde hayatını kaybetti" ifadeleriyle basına açıklamada bulundu.

Tacoma Emniyet Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada vücut kameraları kullanmamalarına rağmen tutuklamayı yapan memurların Ellis'i etkisiz hale getirmek için dizlerini boğucu şekilde kullandıklarına inanmadığını duyurdu. Tacoma Belediye Başkanı Victoria Woodards, "Ülkemiz George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery ve son zamanlarda yaşanan cinayetlerle ilgili olmasa bile bu soruşturmanın sonuçlarını kısa sürede öğrenecek" dedi.

Washington Valisi Jay Inslee de eyalet yetkililerinin bu olayla ilgili tam ve eksiksiz bir soruşturma yapılmasını sağlamak için çaba göstereceklerini söyledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER