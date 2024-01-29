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29 Ocak 2024 Pazartesi 16:40:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 16:40:00

Yıkım gözler önünde: "Gazze'nin yeniden inşası yıllar alacak"

Kaynak: AA/TRT Haber

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Filistin yönetimi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının yol açtığı yıkım sebebiyle "Gazze'nin yeniden inşasının yıllar alacağını" belirtti.

Filistin yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden görüntülere yer verilerek, bölgedeki yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

Görüntüler eşliğindeki açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hastaneler, okullar, üniversiteler, ibadet yerleri dahil yaşanan evler yok edildi. Sığınacak yer yok. Gidecek yer yok. Gazze'de yaşanacak yer kalmadı, güneyde de yıkım devam ediyor. Gazze'nin yeniden inşası yıllar alacak."

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze şehri 7 Ekim'den bu yana yıkıcı saldırıların hedefi olan başlıca bölgeler arasında yer alırken Dünya Bankası verilerine göre 132 binden fazla bina ağır hasar gördü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı.

Etiketler : Gazze yeniden inşa Filistin saldırıları İsrail yıkımı Filistin
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