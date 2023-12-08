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08 Aralık 2023 Cuma 16:22:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 16:22:00

Yerapetritis ile Mirzoyan telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Yunanistan'ın Güney Kafkaslar bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları desteklediğini belirterek hem Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerini hem de dün Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını ele aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yerapetritis, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü.

Yerapetritis görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan'ın askerlerin karşılıklı serbest bırakılması ve güven inşa edici tedbirlerin alınmasına yönelik ortak açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yunanistan'ın Güney Kafkaslar bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları desteklediğini belirten Yerapetritis, mevkidaşı ile hem Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerini hem de dün Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını ele aldı.

Mirzoyan ise Yerapetritis'e desteğinden ötürü teşekkür ederek bölgede olumlu sonuçlar doğuracak Yunanistan-Türkiye ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yerapetritis, Mirzoyan'ın Erivan'a davetini kabul etti.

Öte yandan iki bakan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de pazartesi günü düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle buluşma kararı aldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanları Bölgesel Barış İşbirliği Konseyi+
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