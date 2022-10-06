Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Liman şehri savaşın acı yüzünü yansıtıyor

Ukrayna güçleri, 2 Ekim'de yaklaşık 4 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan Donetsk bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip Liman şehrinde yeniden kontrolü sağladı.

Şiddetli çatışmalara sahne olan şehrin görüntüleri, savaşın acı yüzünü gözler önüne seriyor.

Köprülerin tahrip olması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, yol kenarlarında zaman zaman hasar görmüş askeri araçlara rastlanıyor.

Şehrin girişinde, Ukrayna güçlerince top atışlarıyla hedef alınan Rus güçlerine ait yanmış bir konvoy da yer alıyor.

Bazı Rus güçlerinin cesetleri kaldırılmamış

Adının açıklanmasını istemeyen Ukrayna ordusundan bir yetkili, söz konusu konvoyda 10'dan fazla Rus gücünün öldürüldüğünü ve cenazelerin büyük bölümünün morga kaldırıldığını belirtti.

Mayınlı olabileceği korkusuyla dokunulmayan 2 Rus askerinin cesedi ise yolun dışında duruyor. Vurulan konvoydan geriye kalan yanan araçlar, miğferler ve Rus güçlerine ait askeri üniformalar göze çarpıyor.

Şehre girdikten sonra çatışmaların etkisi daha da belirgin hale gelirken, birçok yapının yıkılmış veya yanmış olması dikkati çekiyor.

Polis, her ne kadar kontrol tam olarak sağlansa da bölgede çok sayıda mayın ve bubi tuzağı olduğunu, temizlemenin uzun zaman alacağını dile getirdi.

Elektrik, su ve doğal gaz hizmeti verilemiyor

Şehir sakinlerinin içinde bulunduğu durum ise savaşın acı yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Çoğunluğu yaşlılardan oluşan ve Rus güçlerinin kontrolündeyken de şehirde kalan Ukraynalılar, zor şartlar atlında hayata tutunmaya çalışıyor.

Liman'da elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri verilemiyor. Dükkanların tamamının kapalı olduğu şehrin sakinleri, gıda yardımı almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Halka yardım kuruluşlarınca gönderilen gıda kolileri dağıtılırken, Ukrayna ordusuna bağlı sağlık ekipleri de ilaç dağıtımı yapıyor.

"Kış geliyor ama biz ne yapacağımızı bilemiyoruz"

Şehir merkezinde dağıtılan yardımı alan 85 yaşındaki Nadya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların çok soğuk olduğunu ve bunun kendilerini zorladığını söyledi.

Nadya, evlerde elektrik, su ve doğal gaz olmadığını ve kış aylarının gelmesinin kendilerini daha fazla düşündürdüğünü dile getirerek, "Kış geliyor ama biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Herkes gitti, biz burada 4 kişi kaldık. Soğuk oluyor. Isıtma olur mu olmaz mı, elektrik olur mu olmaz mı belli değil." ifadelerini kullandı.

Yem fabrikasında Ruslara ait yanmış tank ve zırhlı araçlar

Şehirde yer alan ve Rus güçlerince kullanılamaz hale gelen askeri araçların konulduğu bir yem fabrikası da basın mensuplarına açıldı. Burada çok sayıda Rus güçlerine ait yanmış tank ve zırhlı araç olması dikkati çekti.

Yem fabrikasında, Ukrayna güçlerince vurulduğunu söylenen Rusya'ya ait bir adet Su-34 enkazının da yer aldığı görüldü.

Rusya'nın ilhak ettiği yerler arasındaydı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.

Liman şehri de Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler arasında yer alıyordu. Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak kararından sonra bu şehri geri almıştı.