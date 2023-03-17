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17 Mart 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 11:45:00

Yeni Zelanda'da milletvekillerinin güvenlik nedeniyle TikTok kullanması yasaklanacak

Kaynak: AA

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Yeni Zelanda, milletvekilleri ve parlamentodaki diğer çalışanlarına güvenlik endişeleri nedeniyle kamuya ait telefonlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirecek.

Yetkililer, yasak hamlesinin, hükümetin siber güvenlik uzmanlarının tavsiyesi üzerine geldiğini dile getirdi.

Diğer ülkelerde uygulanmaya başlanan benzer kararları takip eden Yeni Zelanda'daki yasak bu ay sonunda yürürlüğe girecek. Ancak ülkedeki yasak kararı, ABD ve İngiltere'deki gibi tüm hükümet çalışanları için değil sadece parlamentodaki yaklaşık 500 kişinin kamuya ait telefonları için geçerli olacak.

Diğer kurumlar daha sonra kendi yasaklarını uygulamaya karar verebilecek.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, gazetecilere, telefonunda TikTok olmadığını söyleyerek "O kadar modern ve modaya uygun değilim." dedi.

TİKTOK, GÜVENLİK VE MAHREMİYET KAYGILARI NEDENİYLE GÜNDEMDE

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

AB kurumlarından Avrupa Parlamentosu da AB Komisyonu ve Konseyinin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı.

Norveç'te Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarının resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.

TikTok yasağı genişliyor

ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

Etiketler : yeni zelanda milletvekili güvenlik tiktok yasak

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