Yeni Zelanda'da 7,3 büyüklüğünde deprem!
Avrupa Sismoloji Merkezi'nden gelen bilgiye göre Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Kermadek Adaları'nda 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, Yeni Zelanda'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yeni Zelanda'da şiddetli deprem meydana geldi.
Avrupa Sismoloji Merkezi'nden gelen son dakika haberine göre, Yeni Zelandaya bağlı Güney Kermadek Adaları'nda 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yaşanan depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yapıldı.
- Yeni Zelanda'da 7,3 büyüklüğünde deprem!
- AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
- Fransız basınından Libya manşeti: Erdoğan Macron'a şahı çekti
- Yunan basını da itiraf etti: Savaş açıklamasında Hulusi Akar haklı
- Kuruluşunun 75. yılında Birleşmiş Milletler
- Yunan'dan katil İsrail'e: Türkiye'ye teslim olursak acısını siz çekersiniz