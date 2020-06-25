Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet, depremin merkez üssünün Milford Sound bölgesinin 35 kilometre batısı olduğunu, sabah saatlerinde meydana gelen depremin, yerin 5 kilometre altında oluştuğunu bildirdi.

Güney Adası’nda geniş bir bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.