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14 Mayıs 2023 Pazar 12:50:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 12:50:00

Yeni Zelanda, doğal afetler sonrası hızlı toparlanma için 941 milyon NZD bütçe ayıracak

Kaynak: AA

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Yeni Zelanda'da hükümet, kasırga ve seller gibi doğal afetlerin ardında bıraktığı zararları karşılamak ve yeni felaketlere karşı hazırlıklı olmak için yaklaşık 941 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 11,5 milyar TL) tahsis edileceğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre, hükümetten yapılan açıklamada, ayrılan bütçenin öncelikli olarak kasırgalar nedeniyle hasar gören kara ve demir yolları ile okulların yeniden inşa edilmesine harcanacağı belirtildi.

Bütçenin aynı zamanda, binaların sellere karşı korunaklı hale getirilmesi, kırsal bölgelerde yaşayanların desteklenmesi ve halkın ruh sağlığının güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına alan ve birçok bölgede hasar bırakan kasırga ve sellerin ardından toparlanmak amacıyla bu konuda 941 milyon NZD bütçe ayrılacağını bildirdi.

Hipkins, söz konusu bütçenin, kasırgalarda hasar gören bina ve yolları onarmak ve gelecekte aynı yıkımla karşılaşmamak için "akıllıca yatırımlar yapmakla" ilgili olduğunu vurguladı.

Doğal afetlerin ülkeye büyük bir maliyet çıkardığını aktaran Hipkins, afetlerden zarar görenlere destek olacaklarına söz verdi.

Yeni Zelanda Maliye Bakanı Grant Robertson da Gabrielle Kasırgası ve Auckland kentindeki sellerden kaynaklanan hasarın maliyetinin 9 milyar ila 14,5 milyar NZD arasında değişebileceğini söyledi.

Gabrielle Kasırgası

Yeni Zelanda'da, şubat ayında ülkenin kuzeyinde etkili olan Gabrielle Kasırgası'nda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Başbakan Hipkins, ordu birliklerinin, kasırgadan etkilenenlerin tahliyesi ve acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtılmasına yardımcı olmak için bölgede bulunduğunu açıklamıştı.

Gabrielle Kasırgası, söz konusu bölgelerde sel ve toprak kaymalarına yol açmış, 60 bini aşkın evin elektriksiz kalmasına sebep olmuştu.

Yeni Zelanda Maliye Bakanı Robertson, kasırga için "Bir milyar dolarlık maliyetli kasırga bu yüzyılın en büyük hava olayı." nitelemesini yapmıştı.

Etiketler : Yeni Zelanda Grant Robertson Gabrielle Kasırgası
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