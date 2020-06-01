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01 Haziran 2020 Pazartesi 09:52:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 09:52:00

Yeni dalga endişesi yaşanan Japonya'da korkulan oldu

Kaynak: IHA

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Japonya'da ikinci dalga endişesi yaşanan Kitakyushu şehrinde bir ilkokulda 4 öğrenci Covid-19'a yakalandı. Şehirdeki bazı okullar geçici olarak kapatıldı.

Japonya’da son günlerde artışa geçen yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ikinci dalga endişesi yaşanan Kitakyushu şehrinde korkulan oldu. Yerel yetkililer, dün 4’ü bölgedeki yerel bir ilkokulun öğrencilerinden olmak üzere 12 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Gelişmenin ardından bölgedeki bazı ilk ve ortaokullar geçici olarak eğitime ara verirken, eğitim kurulu diğer okullara da öğrencilerin ateşinin ölçülmesi ve sağlık durumlarının gözlenmesi talimatı verdi. Virüsün herkese bulaşabileceğini hatırlatan yetkililer, enfekte olan öğrencilerin dışlanmaması gerektiği konusunda uyardı. Covid-19’un bölgedeki diğer okullara sıçramasından endişe duyuluyor.

ARTIŞ SÜRÜYOR

Fukuoka’daki Kitakyushu şehrinde 30 Nisan-22 Mayıs arasında korona virüs enfeksiyonu görülmemiş, ancak son 9 günde 97 yeni vakanın tespit edilmesi ikinci dalga endişelerine neden olmuştu. Japonya’nın aynı zamanda korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakanı olan Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura ise bölgede yeniden OHAL ilan edilmesinin gündemde olmadığını açıklamıştı.

ÜLKEDE 910 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Japonya’da şu ana kadar 712’si karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 17 bin 624 kişi korona virüse yakalanmış, aynı geminin yolcularından 13 kişi dahil toplam 910 can kaybı bildirilmişti.

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