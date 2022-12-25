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25 Aralık 2022 Pazar 17:20:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 17:20:00

Yemen'in Taiz kentindeki en büyük devlet hastanesi yakıt krizi nedeniyle hizmet dışı kaldı

Kaynak: AA

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Yemen'in Taiz kentindeki en büyük devlet hastanesi yakıt krizi sebebiyle çalışmalarını durdurdu.

Taiz'deki Sevra Hastanesi Yönetim Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yakıt krizi sebebiyle hastanenin tüm servislerinin karanlığa gömüldüğü aktarıldı.

Hastanenin hizmet dışı kaldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu durumun, diyaliz merkezi, yoğun bakım, ameliyathane ve diğer bölümlerdeki hastaların hayatını tehlikeye attığı uyarısı yapıldı.

Yemen'in en kalabalık kenti Taiz'in en büyük hastanesi olan Sevra, çok sayıda hasta ve savaş yaralısını ağırlıyor.

Hastane, yerel makamların tahsisine ek olarak Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan gelen yakıtla çalışmalarını sürdürüyordu.

Yemen'deki Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 7 yıldır abluka altında tutuyor.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

Etiketler : yemen iç savaş insani kriz
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